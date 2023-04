Questa mattina riapre, a senso unico alternato, la strada del Mingardo a Camerota. Fine dei disagi per gli automobilisti costretti per tre mesi ad utilizzare il percorso alternativo. La circolazione sarà consentita soltanto dalle 7 alle 24. La via costiera sarà sorvegliata h24 dalla protezione civile, dalla Cilento Emergenza, dalla Croce Rossa e dai vigili urbani.

L’ordinanza di riapertura è stata firmata dal sindaco Mario Scarpitta: «Il provvedimento - spiega - si è reso necessario in vista dei ponti del 25 aprile e del primo maggio e dell’evento Emme Fest che richiamerà migliaia di persone sul porto di Marina di Camerota. La strada del Mingardo, inoltre, costituisce una via di fuga indispensabile all’attuazione del piano di protezione civile comunale, non può rimanere chiusa in periodi di particolare afflusso turistico». I lavori di messa in sicurezza, portati avanti dal primo cittadino con ordinanze di somma urgenza, erano ripresi lunedì scorso, dopo l’ennesima interruzione.

La carreggiata è stata asfaltata dopo essere stata liberata dai massi che si erano accumulati con le esplosioni e quelli rimossi negli ultimi giorni meccanicamente dalla montagna rocciosa. La riapertura della strada ha fatto tirare un sospiro di sollievo ai cittadini e soprattutto agli operatori turistici, molti dei quali riapriranno le proprie strutture proprio in questo week end.