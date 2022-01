Mobilità sostenibile in Cilento, Pisciotta punta sulle navette elettriche

Parola d'ordine, mobilità sostenibile. Ecco perché il borgo cilentano di Pisciotta si doterà di due navette elettriche per garantire i collegamenti sul territorio comunale. L'amministrazione locale, retta dal sindaco Ettore Liguori, ha approvato il progetto “nZEM_nearly Zero Energy Mobility” che punta ad investire centomila euro per l’acquisto di navette elettriche.

L’Ente ha aderito all’iniziativa “Progetto Polita” proposta dal Suap Cilento, finalizzata a sfruttare fondi messi a disposizione dal Ministero per lo Sviluppo Economico. Il progetto prevede l'acquisto di due navette e la realizzazione di un'app gestionale per le prenotazioni.

«Lo scopo dell’iniziativa è quello di – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Antonio Greco – offrire un servizio di trasporto alle fasce più deboli, soprattutto a a coloro che risiedono nelle frazioni; migliorare le condizioni di accessibilità e di fruizione dei beni culturali e naturalistici del nostro comune, ovvero garantire un servizio di mobilità sostenibile ai turisti/ospiti di Pisciotta e a tutte le attività del comparto turistico».