Morto nel college a New York, gli amici: «Ipotesi suicidio? Non ci crediamo»

«Ipotesi suicidio? Non ci crediamo perché Claudio era un ragazzo sereno, tranquillo». Così alcuni conoscenti replicano all'ipotesi trapelata dagli Stati Uniti dove il 17enne, originario di Battipaglia è stato trovato morto nel college di New York che frequentava da qualche tempo. Un'ipotesi che è stata riportata oggi da alcuni organi di stampa. La morte di Claudio, definito da tutti uno studente maturo, è ancora da chiarire.

Il suicidio sarebbe stato determinato dal fatto che al giovane sarebbe stato contestato di aver copiato un compito e per questo sarebbe stato punito. Ipotesi che a Battipaglia rigettano con fermezza: «Claudio doveva festeggiare il compleanno, con i suoi genitori. Era uno studente volenteroso e maturo e se non lo fosse stato non avrebbe scelto di andare a studiare all'estero».