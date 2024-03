Multa al medico in visita domiciliare ad un paziente

Ha parcheggiato l’auto per una visita domiciliare, medico multato.

Ernesto Odierna, medico di medicina generale, per anni in forza all’ospedale Martiri del Villa Malta di Sarno, è il protagonista della strana vicenda.

È accaduto nella serata di ieri, quando il dottore Odierna ha parcheggiato la sua auto in via Roma a Sarno. area parcheggio dell’ex Ragioneria, per recarsi da un paziente. Il veicolo in sosta con il contrassegno dei medici, ma nonostante questo, al ritorno l’amara sorpresa con la contravvenzione.

«Avevo il cartello in bella vista sul cruscotto. - ha spiegato - Ho trovato la multa talmente piccola che me ne sono accorto il giorno dopo. È spiacevole quanto accaduto e lo dico non solo per me, ma per tutti i miei colleghi.

Ho parcheggiato per una visita domiciliare e, seppur con contrassegno dei medici, ho trovato la multa. Non è la sanzione in sè, ovviamente, l'ho anche già pagata, ma un fatto culturale e di rispetto. Sarebbe opportuno fare più attenzione».