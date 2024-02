Il danno erariale per il Comune di Nocera Inferiore potrebbe arrivare fino a 1,2 milioni di euro. E scaturirebbe dall’omessa notifica ed esazione, nei termini di legge, e quindi dell’avvenuta prescrizione delle contravvenzioni del Codice della strada, elevate dalla polizia municipale nei mesi di gennaio e febbraio 2019 e nell’anno 2023/2024.

APPROFONDIMENTI Asl, via al valzer dei direttori sanitari: al Dea di Battipaglia, Eboli, Roccadaspide arriva Liguori Sprint per la nuova uscita dell’A3 tra le due Nocera Nocera Inferiore, il rapinatore è un senzatetto: 38enne in cella

A chiedere accertamenti alla Procura regionale della Corte dei Conti sono stati i consiglieri di opposizione Pasquale D’Acunzi, Giovanni D’Alessandro, Rossella Giordano, Antonio Iannello, Giuseppe Odoroso e Antonio Romano. Nella dettagliata denuncia i consiglieri ripercorrono la vicenda emersa da una richiesta formulata nell’ottobre scorso da Romano. In qualità di presidente della commissione controllo e garanzia aveva chiesto al comandante della polizia municipale Fulvio Testaverde il numero dei verbali elevati dagli agenti e l’ammontare delle sanzioni.

«Dalle dichiarazioni di Testaverde e dalle determinazioni della dirigente del settore lavori pubblici, Silvia Esposito - rivelano i consiglieri - emerge che il Comune, non potendo accedere ai dati della piattaforma informatica della Tim, alla quale il comandante aveva revocato l’affidamento del servizio di gestione dell’ufficio verbali, ha nominato un professionista per effettuarne il recupero. È evidente che, dal mese di giugno 2023 ad oggi, il Comune non ha potuto notificare le contravvenzioni che dopo 90 giorni vanno in prescrizione. I soldi che si rischia di perdere avranno riflessi negativi sul bilancio comunale anche in considerazione che l’ente è in fase di riequilibrio finanziario. La vicenda è caratterizzata da evidente responsabilità politica e di controllo considerato che la delega per la polizia municipale è nelle mani del sindaco De Maio.

Ci auguriamo di sbagliare, siamo stati costretti a ricorrere alla magistratura perché tutte le nostre istanze vengono ignorate».