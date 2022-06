Natante affonda a Marina di Camerota, 6 persone tratte in salvo

Un’imbarcazione di 10 metri è affondata nell’Area marina protetta degli Infreschi e della Masseta all’altezza di Torre Mozza, nello specchio d’acqua antistante la costa di Marina di Camerota. I sei occupanti sono stati tratti in salvo dalla Guardia costiera locale, coordinata dall'Ufficio circondariale marittimo di Palinuro, diretto dal tenente di vascello Amalia Mugavero.

Un'altra barca in transito si é accorta della situazione di pericolo e si é avvicinata, facendo salire a bordo i sei.Sono in corso le operazioni per provare a rimetterla in galleggiamento da parte di un cantiere della zona con propri subacquei specializzati. Le persone tratte in salvo sono state scortate dal gommone della Guardia Costiera di Marina di Camerota e saranno sentite per capire le cause che hanno portato all'affondamento dell'unità.