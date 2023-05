Nocera Superiore: si infila nel passaggio a livello ma resta bloccato, caos trasporti

Passaggio a livello di Nocera Superiore bloccato, una macchina si infila tra le sbarre e resta chiusa al suo interno. E' accaduto questa mattina, caos enormi al trasporto ferroviario, bloccato in entrambe le direzioni. I ritardi si sono prolungati anche per un'ora. La prassi prevede, infatti, che per far uscire l'auto serve l'intervento delle forze dell'ordine, oltre agli addetti Rfi con le autorizzazioni dalla Sala Operativa. Rabbia e disagio tra i tanti passeggeri e pendolari, con la città di Nocera Superiore divisa letteralmente in due. Il primo treno costretto a fermarsi è ripartito con quasi un'ora di ritardo.