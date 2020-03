Sono risultati negativi i tamponi eseguiti sui pazienti e sugli operatori del centro dialisi di Oliveto Citra. Ne sono stati effettuati 34, oltre ad alcuni volontari che si occupano del trasporto di tali pazienti da casa al centro. Ne manca solo uno, ma, verosimilmente, povrebbe avere medesimo esito. Si tira un sospiro di sollievo dal momento che in questo centro era stato ben quattro volte il pensionato di Buccino deceduto una settimana fa. Sempre munito di guanti e mascherina, messo in una stanza isolata perché in stato febbrile, l'uomo non ha diffuso il virus stando all'esito dei tamponi eseguiti al Ruggi di Salerno. I presidi di protezione potrebbero aver salvato dalla positivizzazione di pazienti già fragili per le loro condizioni di salute. Si temeva che questo luogo potesse divenire un nuovo focolaio dopo quello della casa di riposo del Vallo. © RIPRODUZIONE RISERVATA