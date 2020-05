LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le spiagge del litorale di Castellebate ripulite dai volontari.La giornata di pulizia straordinaria è stata organizzata dall’Assessorato all’Ambiente del Comune di Castellabate e ha abbracciato l’intera area costiera di Castellabate, da Punta Tresino a Punta Licosa, passando per tutte le frazioni che si affacciano sul mare Bandiera Blu dal 1999.Ognuno, nel rispetto delle regole del distanziamento sociale, potrà raggiungere la spiaggia che intende ripulire e a tutti i volontari verranno forniti guanti e sacchetti per la raccolta.«Siamo particolarmente orgogliosi di ripartire insieme con un’iniziativa ambientale che si rende utilissima anche per evitare che i rifiuti spiaggiati durante le mareggiate invernali possano venire sotterrati con le prossime operazioni di livellamento degli arenili con mezzi meccanici», commenta l’Assessore all’Ambiente, Domenico Di Luccia, che conclude: «La crisi sanitaria non può farci abbassare la guardia neanche sulla salvaguardia dell’ambiente, un tema fondamentale soprattutto adesso che abbiamo apprezzato ancor di più l’importanza di vivere all’aria aperta».