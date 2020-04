«Anche se questa pandemia non vi ha permesso di essere presenti. Siete stati straordinari. Non dimenticheremo mai il vostro affetto. Meravigliosi». Così i genitori di Chicco hanno voluto ringraziare le tantissime persone che seppure a distanza non hanno fatto mancare la loro vicinanza nell’ultimo saluto al loro angelo. La salma di Francesco, il coraggioso bambino di Stella Cilento che dall’età di tre anni ha lottato contro una terribile malattia, è arrivata ieri mattina nel centro cilentano.



La bara bianca è arrivata da Genova, dove Chicco, che aveva 5 anni, era ricoverato da tempo presso l’ospedale Gaslini e dove due giorni fa il suo cuore ha cessato di battere. Il sindaco Francesco Massanova ha proclamato per l’occasione il lutto cittadino. La scomparsa di Chicco, infatti, ha colpito profondamente la comunità locale, ma anche i tanti cilentani che avevano sostenuto la sua causa organizzando varie iniziative per raccogliere fondi per aiutare la famiglia nelle cure. Proprio per questo le autorità locali temevano che potessero esserci degli assembramenti in occasione dell’addio al piccolo, nonostante le restrizioni dovute all’emergenza coronavirus.



Per questo erano presenti sul posto i carabinieri, le guardie ambientali e gli uomini della comunità montana. Al seguito del feretro i familiari più stretti, il sindaco di Stella Cilento Massanova e i parroci don Walter e don Luigi. A loro è toccato impartire la benedizione presso il cimitero. Al termine della cerimonia alcuni cittadini di Stella Cilento hanno voluto far volare in cielo dei palloncini bianchi per salutare il piccolo angelo.