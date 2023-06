Amalfi, riaperto il primo dei quattro piani del garage Luna Rossa

Riaperto il primo piano del garage in roccia Luna Rossa ad Amalfi: tornano così fruibili al pubblico 21 posti auto e 25 posti moto. Lo annuncia l’amministrazione comunale di Amalfi, guidata dal sindaco Daniele Milano. Da questo pomeriggio, l’Autorità giudiziaria ha autorizzato il dissequestro e la restituzione del primo piano del parcheggio per effetto della conformità ai requisiti di prevenzione incendi e sicurezza attestata dai Vigili del Fuoco il 14 giugno scorso. L’istanza all’Autorità giudiziaria è stata prodotta dall'avvocato Giuseppe Della Monica, legale della società Amalfi Mobilità retta da Antonio Vuolo.

Gli importanti lavori in corso di adeguamento degli impianti meccanici - seguiti dal settore lavori pubblici del Comune di Amalfi, guidato dall’ingegner Pietro Fico - consentiranno, nelle prossime settimane, la progressiva riapertura dell’intera struttura così come previsto dal progetto esecutivo approvato dal Comune e valutato favorevolmente, per quanto di competenza, dal comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Il Comune di Amalfi ricorda che, a causa della contingente parziale chiusura del parcheggio Luna Rossa per lavori di manutenzione, l’attuale capacità delle aree di sosta in città risulta ridotta: coloro i quali stiano programmando di raggiungere Amalfi in auto sono invitati a tenere conto di tale situazione che perdurerà sino al ripristino della totale disponibilità del garage.