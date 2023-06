Arco Naturale di Palinuro, slitta la chiusura dei lavori. Bisognerà attendere ancora per poter rendere nuovamente fruibile la spiaggia ai piedi del simbolo della costiera cilentana. L’ultimazione dei interventi di messa in sicurezza annunciata per questa estate dovrà essere posticipata. «Si è perso del tempo prezioso», tuona il consigliere comunale di Centola e consigliere provinciale Carmelo Stanziola. L’ex primo cittadino a cui si deve l’avvio dei lavori si dice rammaricato per quanto accade. Ci sono opere ferme per oltre 55 milioni di euro, lavori già finanziati ed appaltati lasciati in eredità dall’amministrazione Stanziola all’attuale maggioranza guidata dal sindaco Rosario Pirrone.

«Purtroppo si registra - dice Stanziola - una lentezza amministrativa preoccupante. Sarebbe un grave errore non iniziare o portare a compimento le opere che potrebbero arricchire le realtà comunali di strutture e servizi assai utili e importanti per tutta la cittadinanza, senza dover, peraltro, attingere dal bilancio comunale un solo euro». Stanziola fa riferimento a 39 attività già finanziate alla precedente amministrazione che, se non avviate, rischiano la revoca dei finanziamenti o l’avvio di contenziosi. Con il gruppo consiliare di minoranza, Stanziola esprime disponibilità a collaborare con l’attuale maggioranza per arrivare alla concreta definizione delle attività.

Nel lungo elenco di opere pubbliche finanziate alla precedente amministrazione dagli enti sovracomunali c’è la riapertura dell’Arco Naturale, la sostituzione della pubblica illuminazione su tutto il territorio comunale e la realizzazione di nuove scuole, «tutti interventi - dice Stanziola - che a differenza di chi sostiene il contrario tra qualche mese se ultimati cambieranno l’immagine del territorio». Il gruppo consiliare invita l’amministrazione Pirrone a riflettere perché si rischia di perdere un’occasione unica per un territorio in forte difficoltà.