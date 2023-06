Castellabate, volontari di Legambiente ripuliscono l'isolotto di Licosa

Come da tradizione, anche quest’anno, giornata dedicata alla pulizia dell’isolotto di Licosa, nel comune di Castellabate. L’iniziativa, organizzata dal locale circolo di Legambiente, in collaborazione con il Comune di Castellabate e con la guardia costiera, è giunto alla 21esima edizione. Tanti i volontari con cappellino, guanti e sacchetti che hanno raccolto i rifiuti spiaggiati, soprattutto microplastica, che fortunatamente anno dopo anno diminuiscono grazie a una cura sempre maggiore da parte delle persone verso l’ambiente.

«Complimenti a Legambiente e ai tanti volontari che ci mettono anima e passione - ha detto il sindaco Marco Rizzo, prima della partenza per l’isolotto - A volte bastano piccoli e semplici gesti per cambiare le cose».

Presente anche Michele Buonomo del Direttivo nazionale di Legambiente: «C’è stato un netto miglioramento rispetto agli anni scorsi ed è cresciuta sicuramente l’attenzione, però bisogna impegnarsi sempre più.

Iniziative come queste testimoniano che tante piccole azioni possono cambiare in positivo l’involuzione in alcuni casi della storia. Vedere, poi, tanti giovani che partecipano a queste iniziative è un bel segnale in un territorio simbolo di bellezza, uno straordinario scrigno di biodiversità».

In prima linea, da oltre venti anni, anche Pasquale Colella del locale circolo di Legambiente: «L’entusiasmo è sempre lo stesso perché il desiderio di dare un contributo per rendere i posti che amiamo più belli è sempre grande. Ed è confortante sapere che anno dopo anno cresce sempre di più il rispetto per questi posti del cuore perché sono sempre meno i rifiuti che troviamo. E’ importante però porre l’accento soprattutto sulle microplastiche che rappresentano oggi la minaccia più grande».

Saluti di rito anche da parte del comandante del locale ufficio circondariale marittimo, Sandro Rizzo, e di Assunta Niglio dell’ufficio Area Marina Protetta del Comune di Castellabate, che ha preso parte alla pulizia dell’isolotto.

A guidare la spedizione è stato come sempre Renato Gallo, vero e proprio custode dell’isolotto, prendendosene cura per tutto l’anno. A concludere la splendida iniziativa una degustazione a bordo dei vini della cantina Albamarina a cura della FISAR e il pranzo con la linea “Cilento d’Amare” dell’azienda Zarotti.