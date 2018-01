Giovedì 11 Gennaio 2018, 06:28 - Ultimo aggiornamento: 10 Gennaio, 23:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cartacce, scampoli di cartone, brandelli di plastica, oggetti metallici, ritagli di stoffa e addirittura spugne. La fantasia non manca. E il danno è fatto. È l’ultima trovata, l’ennesimo atto di microcriminalità che si sta diffondendo in città: bloccare i parcometri ostruendo il bocchettone da cui vengono erogate le monete di resto agli utenti che pagano il ticket per la sosta. E poi passare, dopo tre o quattro ore, a riscuotere il bottino. Lo ha scoperto Salerno Mobilità dopo decine di segnalazioni di automobilisti esasperati. Un vero e proprio sistema di furto che ha costretto la società in house del Comune di Salerno a sporgere denuncia alla Procura della Repubblica.Chi ci sia dietro a tale sistema resta, dunque, da scoprire. Così come è da capire se si tratti del gesto di singoli, quali potrebbero essere i parcheggiatori abusivi che provano ad arrotondare il guadagno della giornata, oppure se si sia al cospetto di una vera e propria organizzazione. Di certo, non si tratta di episodi isolati che possano far pensare a una bravata. Del resto, con l’eliminazione del sistema dei gratta e sosta, in città si contano ormai circa cento parcometri. Manometterli significa incassare non poco denaro. Tanto più che le zone maggiormente prese di mira sono quelle centrali nonché quelle con maggiore ricambio: via Roma, corso Garibaldi e il Trincerone in primis. Ma anche via Vinciprova e via Carella. «In un primo momento – spiega l’amministratore unico di Salerno Mobilità, Massimiliano Giordano - abbiamo registrato singoli malfunzionamenti. Poi, però, le segnalazioni e le lamentele degli utenti sono aumentate in maniera esponenziale. Dal singolo episodio, insomma, sembra di essere passati a un vero e proprio sistema».Ma come agiscono i ladruncoli dei parcometri? Inseriscono oggetti di vario genere nel bocchettone da cui la macchina eroga il resto delle banconote o delle monete introdotte dall’utente per pagare il ticket da esporre sul cruscotto dell’automobile. L’oggetto ostruisce il passaggio del denaro, che rimane così bloccato nel parcometro stesso. Bastano tre o quattro ore perché nel dispositivo si accumulino un bel po’ di soldi.