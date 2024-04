Pasqua in Costiera: decine di verbali. Auto beccata contromano con più persone a bordo

Decine di sanzioni amministrative elevate per violazione al codice della strada e 153 persone controllate costituiscono il parziale bilancio di una vasta operazione di controllo eseguita dai Carabinieri della Compagnia di Amalfi nel lungo weekend di Pasqua appena trascorso.

I militari dell'Arma coordinati dal capitano Alessandro Bonsignore sono stati impegnati in ben 40 posti di blocco disseminati lungo le arterie stradali della Costiera Amalfitana nel corso dei quali hanno controllato ben 76 veicoli e 30 motocicli.

I controlli in Costiera

Controlli sono stati eseguiti anche presso gli esercizi commerciali della zona, ben 28 in tutto, complice la concentrazione massiccia di turisti nei centri storici ricadenti sotto la giurisdizione del comando compagnia. Nello specifico i verbali elevati per violazione al codice della strada sono stati elevati per guida contro mano, mancato uso cinture, patenti scadute, e numero persone a bordo del mezzo superiore al consentito.

«La nostra missione non è solo repressiva, ma mira soprattutto alla prevenzione dei reati attraverso una strategia di sicurezza partecipata e ad un’azione di controllo capillare. In quest’ottica è fondamentale il ruolo dei cittadini che, attraverso comunicazioni al 112 o ai Carabinieri che presidiano il territorio, possono contribuire a elevare gli standard di sicurezza della comunità» spiega il Capitano Alessandro Bonsignore, Comandante della Compagnia Carabinieri di Amalfi, sottolineando l’importanza dell’attività preventiva.