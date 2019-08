Sabato 31 Agosto 2019, 20:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Patto di collaborazione tra Salerno e la Liberia in materia di aiuti sanitari. L’accordo è stato raggiunto nel pomeriggio di ieri al termine di un informale ma cordiale incontro tra il nuovo ambasciatore della della Liberia presso lo stato italiano, Andren N. Kronyanh, a Salerno per conoscere il loro delegato per gli affari sociali in Europa Roberto Schiavone, già presidente dell’Humanitas. Ad accompagnare l’ambasciatore, Theresa Peters, addetta agli affari commerciali presso ambasciata di Roma. Nel corso dell’ incontro sono stati delineati tutti i punti per le future azioni in Liberia. A partire da quelle del mese prossimo quando saranno mandate a Monrovia dodici apparecchi per la dialisi, una incubatrice e altri elettromedicali. Nel Paese africano, difatti, la situazione sanitaria non è per nulla soddisfacente: tubercolosi, febbre gialla , malaria, tifo e meningite sono alcune delle malatti che ancora sono presenti su tutto il territorio tanto che, anche ai turisti, viene consigliato di effettuare una serie di vaccinazioni prima della partenza.