Capaccio Paestum, arrestato latitante uruguaiano da “bollino rosso”, era ricercato per crimini contro l'umanità

Da oltre 10 anni viveva a Capaccio Paestum, Hermes Mario Tarigo Giordano, uno dei più spietati e ricercati criminali d’Uruguay. Il colonnello delle Forze Armate uruguaiane, oggi 82enne ed in pensione, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Capaccio Scalo.



Era fuggito dal suo Paese nel 2011 ed era destinatario di un mandato d’arresto internazionale dell’Interpol, che lo aveva addirittura segnalato con il Red Notice (bollino rosso) nella lista dei ricercati in tutto il mondo. Sull’ex colonnello pende una condanna per crimini contro l’umanità, essendosi macchiato di un duplice omicidio pluriaggravato, commesso durante la feroce dittatura negli anni Settanta. Tarigo Giordano è stato poi scortato all’aeroporto di Fiumicino per l’estradizione, dov’è stato preso in consegna da polizia ed autorità sudamericane.