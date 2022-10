Petina, studenti all'osservatorio astronomico per l'eclissi di sole

Tutti col naso all'insù dalle ore 11,28 per osservare l'eclissi di sole prevista fino alle 13,25. L'osservatorio astronomico Aresta di Petina ospita studenti ma non mancheranno neppure gli appassionati che non vogliono perdersi questo evento. L'associazione Astrofisica farà seguire anche in diretta social questa parziale oscurità del sole.

"Gli orari per la zona degli Alburni/Cilento sono, per il pimo contatto alle ore 11:28, per la mssima copertura ore 12:27 (circa 17%) e l'ultimo contatto sarà alle ore 13:25. Sarà possibile vedere anche il pianeta Venere", annunciano. Ma chiunque potrà vedere l'eclissi, basta attrezzarsi con dispositivi appositi e tanta pazienza.