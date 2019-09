Lunedì 2 Settembre 2019, 06:30

NOCERA INFERIORE - Maltrattamenti alla madre e alla sorella, poi la minaccia di dare fuoco alla casa, riuscendoci in parte, dopo aver cosparso di benzina una parte dell’appartamento. Per anni avrebbe reso la vita un inferno alle due donne, fino a quando un giudice, lo scorso luglio, non gli impose il divieto di avvicinamento alla casa familiare. Ora finisce a processo, con il rito immediato, un ragazzo di 33 anni, accusato di maltrattamenti, lesioni e tentata estorsione. A causa dell’assunzione di droghe, così come riportato dalla procura, l’uomo avrebbe minacciato, aggredito e maltrattato la madre per lungo tempo. I motivi sempre futili, legati alle continue richieste di denaro per l’acquisto di droga. La donna si sarebbe trovata più volte in uno stato di grande sofferenza fisica e morale. Il figlio, in preda ai suoi innumerevoli raptus, più volte avrebbe danneggiato mobili e svariati oggetti in casa. Poi aveva aggredito la madre, prima fisicamente e poi minacciandola di morte, promettendole che l’avrebbe «bruciata viva». Fu proprio qualche mese fa, a giugno, che il ragazzo dopo aver incassato un nuovo rifiuto del genitore di dargli dei soldi, afferrò della benzina e la gettò sul pavimento, per poi appiccare il fuoco.