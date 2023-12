Salerno, alla Campania 84 milioni di euro per la Sanità. Iannone: De Luca sbugiardato

«Il Governo Meloni è il primo, dopo lunghi anni, che ha invertito la tendenza sulla sanità passando dai tagli a maggiori investimenti. Inoltre con i nuovi criteri di riparto si è determinato uno spostamento di risorse dalle regioni di centro-nord a vantaggio delle regioni del sud di circa 220 milioni di euro. In questo quadro la regione Campania è quella che riceve il maggiore beneficio perché con il nuovo riparto vede un incremento di risorse di circa 84 milioni di euro, passando da uno stanziamento di 11.380.492.901 di euro con il vecchio criterio di riparto a 11.464.378.172 di euro con il nuovo criterio di riparto. Insomma De Luca dovrebbe solo ringraziare il Governo Meloni rispetto ai governi dei suoi amici del Pd e preoccuparsi solo di spendere bene queste risorse, cioè non come fa utilizzandole per i suoi primari elettorali e clientele finalizzate al suo potere» dichiara il senatore Antonio Iannone, commissario regionale FdI.

«Lo sfascio della sanità in Campania è figlio dell’incapacità del Governatore che per giustificarlo racconta bugie a tutto spiano ed attacca un governo, quello Meloni, che dovrebbe ringraziare come dimostrano i dati», conclude.