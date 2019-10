Giovedì 10 Ottobre 2019, 06:35

Pneumatici forati, diversi gli episodi registrati negli ultimi tempi, in particolare ad alcune auto parcheggiate negli spazi antistanti i supermercati. Non solo a Mercato San Severino, ma anche a Castel San Giorgio e Roccapiemonte. Sebbene non sembra siano state sporte denunce, resta la preoccupazione di fatti che potrebbero risalire sia ad atti vandalici che a tentativi di furto. Infatti, una delle tattiche messe in atto dai delinquenti è proprio quella di bucare la gomma di una vettura e attendere che la vittima si rimetta al volante per poi seguirla. Quando quest’ultima si accorge di avere una ruota a terra si ferma per cambiarla ed è qui che il ladruncolo di turno, alle volte con l’appoggio di un complice, senza farsi vedere, si appropria di borse o quant’altro trova sui sedili. Il tempo che trascorre dal furto a quando l’ignara vittima se ne accorge può essere abbastanza per permettere ai delinquenti di utilizzare bancomat o carte di credito.