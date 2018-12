Martedì 11 Dicembre 2018, 14:42

Non c'è pace per il sottopasso di via Torino, ancora chiuso al traffico dopo la querelle fra Comune e Rete Ferroviaria Italiana.Nelle scorse notti, infatti, ignoti si sono introdotti nel cantiere imbrattando i muri ritinteggiati in vista dell'inaugurazione dell'opera.Fra i murales è spuntato anche un teschio recante, nella parte alta, una svastica.Un episodio spiacevole che aggiunge tensione all'attesa legata alla riapertura del sottopasso, ancora non annunciata nonostante le indiscrezioni sull'inaugurazione «entro Natale».Nelle scorse settimane è stata consegnata la nuova cabina elettrica, collocata nei pressi della stazione e chiamata a garantire il funzionamento delle pompe idriche per il deflusso dell’acqua piovana, alla quale è seguita la delibera di giunta che ha sancito la consegna in comodato all’Enel dell’area sui cui è stata installata la cabina. Una catena di provvedimenti burocratici che porterà, date precise a parte, alla tanto agognata riapertura di un'opera strategica per la viabilità cittadina.