Benvenuta Estate, a Praiano un weekend tra musica e yoga per salutare la bella stagione

Un weekend intenso, in cui la musica risuonerà libera per le strade del paese mentre corpo e mente saranno coccolati da sessioni di yoga e meditazione. Praiano Music View e Namastè Praiano. Oasi Olistica presentano Benvenuta Estate, un cartellone congiunto di eventi in programma dal 16 al 18 giugno per salutare la nuova stagione che a breve farà capolino. Praiano Music View è organizzato dall’associazione Praiano Chambre and Jazz Music, e si inserisce all’interno dell’omonimo festival. Come tutti gli appuntamenti della kermesse, gode della direzione artistica di Carmine Laino, primo contrabbasso del Teatro di San Carlo, ed è un vero e proprio regalo che l’associazione ha deciso di offrire alla comunità praianese e ai turisti.

Il 17 e il 18 giugno, melodie per pianoforte e violino accompagneranno abitanti e visitatori della perla della Costiera Amalfitana in vari momenti della giornata.

Passeggiando in quei giorni per Praiano, in diverse fasce orarie dalle 10 alle 23, verrete sicuramente rapiti dal suono che vi guiderà verso uno scorcio, una terrazza, una piazza vista mare, per ascoltare le note dei pianisti Marianna Casola, Luis De Gennaro, Oderigi Lusi, Davide Gentile, e dei violinisti Davide Marrone, Alessandro Monaco e Antonio Mazza.

Dal 16 al 18 giugno sono previste oltre 15 sessioni, aperte come sempre sia a principianti che esperti. In questo appuntamento pre-estivo verrà proposta un’importante novità: due lezioni di yoga ormonale per le donne. Una pratica dagli effetti terapeutici che incide sensibilmente sulla qualità di vita femminile, in grado di riattivare in modo naturale la produzione ormonale delle ghiandole endocrine. Non mancheranno lezioni di Metodo Feldenkrais®, che offre la possibilità di lasciar andare cattive abitudini motorie attraverso la riorganizzazione corporea e il miglioramento dell'immagine di sé, e del quale sono presenti pochissimi istruttori abilitati in Italia. Da segnalare anche l’appuntamento di sabato 17 con lo Yang Yin Yoga, che ci condurrà in un viaggio sonoro attraverso le vibrazioni del gong e delle campane tibetane armoniche.

«Non perdetevi questo fine settimana di giugno a Praiano, sarà un'esperienza unica!. Dal 16 al 18 la musica di pianoforti e violini diffusa per tutto il paese. Note musicali accompagneranno le nostre passeggiate mentre le piazze e i luoghi più suggestivi del paese offriranno la dimensione giusta per la pratica dello yoga della meditazione e di altre discipline olistiche. Grazie Namastè Praiano, grazie Praiano Chambre and Jazz Music!», consiglia la sindaca della cittadina costiera Anna Maria Caso.

Concluderà la rassegna di giugno del Praiano Chambre and Jazz Music l’appuntamento previsto lunedì 19 alle 21 presso la Congrega del Rosario in Piazza San Luca con I Reali Filarmonici. Valeria Attianese, soprano, Annamaria Napolitano, contralto, Gennaro Cappabianca, violino, Giovanni Stocco, contrabbasso e Geminiano Mancusi, pianoforte, delizieranno il pubblico con brani dal repertorio di Giovanni Bottesini e Guglielmo e Teodoro Cottrau.