Proprietà contese lite tra zio e due nipoti

Una questione di soldi, proprietà contese. Sarebbero questi i motivi di un violenta lite familiare, scoppiata nella centralissima Piazza Abbro, tra due cugini e uno zio. Il pronto intervento di due pattuglie della polizia municipale ha evitato che la rissa potesse degenerare con conseguenze più gravi. I vigili sono riusciti a sedare gli animi e separare i tre uomini che se la sono cavata con leggere contusioni. Intanto la notte scorsa i vigili del fuoco della Compagnia di Salerno (distaccamento città) sono intervenuti in zona Citola per l’incendio d’auto. Il fuoco si è propagato anche l’altra vettura, parcheggiata a poco distante. I caschi rossi sono riusciti a domare le fiamme ed evitare danni a persone e a cose. Sull’episodio stanno indagando gli uomini del commissariato di polizia, diretti dal vicequestore Giuseppe Fedele, che hanno eseguito immediatamente i primi rilievi. Stando alle prime indiscrezioni i vigili del fuoco non hanno rinvenuto inneschi. I proprietari delle due auto danneggiate non hanno alcun legame di parentela. Il rogo è divampato solo da una macchina, mentre l’altra é andata im fiamme per propagazione. La polizia al momento non esclude alcuna ipotesi, considerando anche quella dolosa. Dai primi accertamenti, é emerso che i proprietari delle auto non sono collegati ad ambienti malavitosi.