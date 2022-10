Studenti in spiaggia a Castellabate per l'iniziativa "Puliamo il Mondo"

Si è svolta oggi l’iniziativa ambientale "Puliamo il Mondo" a Castellabate, organizzata da Legambiente e promossa dal Comune di Castellabate per poter sensibilizzare tutti alle tematiche della tutela e salvaguardia ambientale.

A scendere in spiaggia sono stati in primis i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Castellabate. I punti oggetto di questa iniziativa sono stati la spiaggia di Marina Piccola, lo specchio d’acqua del porto di San Marco e l’area giostrine in Villa Matarazzo. I giovani hanno raccolto soprattutto mozziconi di sigarette e plastica.

Hanno partecipato anche la Protezione Civile di Castellabate unitamente a quella Gruppo lucano con il supporto delle associazioni Tiziana Lembo e il Faro di Licosa e degli operatori ecologici.

«Queste iniziative sono importantissime per un territorio come il nostro che merita la massima tutela e salvaguardia. Ringrazio davvero tutti per il supporto e la collaborazione» dichiara il sindaco Marco Rizzo.



«Ringrazio tutti quelli che con entusiasmo hanno accolto questa iniziativa. Sicuramente ne rifaremo altre perché le tematiche ambientali vanno affrontate tutti i giorni» conclude l’assessore Nicoletta Guariglia.