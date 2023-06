Pusher fermato a un posto di blocco e arrestato con la cocaina a Battipaglia

Pusher arrestato dalla polizia a Battipaglia. Il malvivente è stato intercettato ad un posto di blocco stradale e durante la perquisione i poliziotti hanno rinvenuto otto dosi di cocaina nascoste nella tasca del giubbotto. I poliziotti del commissariato di pubblica sicurezza di Battipaglia, diretti dal vicequestore Giuseppe Fedele, hanno tratto in arresto Abdelkader Falgata, in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.