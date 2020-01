© RIPRODUZIONE RISERVATA

Hanno fatto irruzione, minacciato il cassiere e poi si sono dati alla fuga dopo aver asportato il bancomat del punto scommesse. È accaduto all’alba di ieri al bar dell’area di servizio Ip di San Leonardo, sulla tangenziale di Salerno in direzione sud dove tre malviventi hanno messo a segno un colpo il cui bottino verrà quantificato in queste ore. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, intervenuta sul posto anche con la Squadra mobile e la scientifica, il colpo è stato fulmineo mentre si lavora all’individuazione di dettagli utili all’identificazione dei tre rapinatori.. Mentre una persona si assicurava che l’uomo non chiamasse i soccorsi, in due si sono avventati sul bancomat, asportandolo e poi caricandolo in auto. Il colpo è durato pochissimi minuti mentre il cassiere se l’è cavata con un grosso spavento: non è stato necessario il trasporto in ospedale. Pochi i dettagli che trapelano da parte della polizia che in queste ore sta visionando i filmati delle telecamere alla ricerca della targa dell’auto a bordo della quale i malviventi si sono mossi.