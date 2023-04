Sicignano, un commando di 5 uomini assalta il bar tabacchi: è allarme sicurezza

In cinque, verso le 2 di notte, hanno provato a svaligiare il bar tabaccheria Pizzicara, a Zuppino, frazione di Sicignano degli Alburni, un locale molto noto e frequentato. Incappucciati ed organizzati, i ladri hanno assaltato l’attività commerciale con in mano borsoni per prendere tutto ciò che potevano.

Un furto parziale, per fortuna, perché l’attività ha porte blindate, allarme e al piano superiore c’era uno dei proprietari che l’altra sera dormiva in un’abitazione di famiglia. Sono bastati venti secondi di allarme e Franco Pizzicara, il proprietario, è uscito sul balcone urlando per allontanare i ladri che, invece, non hanno desistito. «È stata una guerriglia autentica - dice - qualsiasi cosa dicessi non aveva valore, non erano affatto intimoriti». Ma quell’allarme ha svegliato ed allarmato tutti anche intorno, sulla strada passavo le auto. Sono stati necessari diversi minuti per aprire la porta blindata, una marea di colpi sferrati alla serratura per riuscirci, poi i ladri sono entrati. Ma sono rimasti lì pochissimo, il tempo di racimolare qualcosa per poi fuggire, probabilmente perché la situazione si era fatta pericolosa. Resta la paura, soprattutto per la sfrontatezza dei malviventi, la modalità del colpo, il numero di ladri, un vero commando.