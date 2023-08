Costiera Amalfitana, l'Anas in serata riaprirà la Statale tra Maiori e Cetara ma con un senso unico alternato

Nella tarda serata di oggi, intorno alle 23, il tratto chiuso ieri per un incendio, successivamente domato, verrà riaperto al traffico a senso unico alternato gestito con un impianto semaforico. Ricordiamo che l'Anas, per ragioni di sicurezza e per consentire il lavoro dei soccorritori, aveva chiuso il tratto compresi tra i comuni di Maiori e Cetara.

I lavori proseguiranno anche nella giornata di domani e ci sarà una piccola paura per Ferragosto, per riprendere subito dopo.