Rimozioni forzate e multe a raffica in attesa di dissuasori e fioriere. Non si arresta la deriva di inciviltà che sta attanagliando il centro storico. La sosta selvaggia fa fioccare multe. Ma ad impensierire i residenti è anche il transito non autorizzato di scooter tra i vicoli del centro storico. Linea dura della Polizia municipale, agli ordini del comandante Rosario Battipaglia, che anche negli ultimi giorni ha intensificato i controlli in strade prese di mira dal parcheggio irregolare. Lì dove il Comune ha annunciato l’installazione di fioriere e dissuasori per frenare l’escalation di parcheggi “creativi”, fioccano multe a Largo Campo, piazza Sant’Agostino, via Tasso, e ancora, Largo Abate Conforti e via Duomo. Sono ben 2.128 gli automobilisti sanzionati per sosta vietata nel centro storico e sul Corso Vittorio Emanuele. Residenti costretti a chiamare la polizia locale per rientrare a casa e impossibilitati a farlo per la presenza di auto e moto dinanzi ai portoni. Auto anche davanti zone di interesse storico e artistico e parcheggiate in modo da ostruire il transito di veicoli di residenti. Negli ultimi giorni – si evince da un report dell’Ufficio contravvenzioni, coordinato dal capitano Gerardo Caiazza – sono 2.128 le multe elevate e circa 600 i punti di patente decurtati ai salernitani per aver parcheggiato in modo selvaggio nel centro storico.

Non solo sosta selvaggia. Attenzione puntata anche sui transiti fuorilegge di scooter.