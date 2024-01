Salerno, partiti i lavori di ripascimento del litorale tra il Polo Nautico e la foce dell'Irno

Sono cominciati stamani i lavori di ripascimento e messa in sicurezza del litorale di Salerno nel tratto compreso tra il Polo Nautico e la foce del fiume Irno. Due mezzi navali sono all’opera, ben visibili dal lungomare, per le prime attività in mare.

Il Comune di Salerno, con il sostegno della Regione Campania, continua nel programma di riqualificazione ambientale della costa, tanto con opere a mare quanto con il ripascimento dell’arenile. L’intento è quello di ottenere gli eccellenti risultati dei lavori del primo lotto, che hanno interessato la zona orientale, dove le nuove spiagge sono ormai una consolidata realtà, apprezzata tanto dai concittadini quanto da turisti e visitatori.

Si tratta di un intervento complesso che sarà eseguito, come quello precedente, con grande attenzione alla sostenibilità ambientale e dopo un attento studio delle condizioni meteo marine, al fine di conseguire una maggiore protezione contro le mareggiate, nonché di ottenere un cospicuo aumento delle spiagge per la fruizione balneare.

Ambiente, economia, lavoro per la città che investe sulla risorsa mare.

Il progetto sarà realizzato in modo da consentire comunque la balneazione e la fruizione degli arenili nel periodo estivo.

Sull’avanzamento dei lavori saranno fornite in corso di esecuzione costanti informazioni.