Giovedì 17 Maggio 2018, 13:18 - Ultimo aggiornamento: 17-05-2018 13:18

Forse crocchette con sostanze letali, questo all'origine dell'avvelenamento dei tre cani ritrovati in fin di vita a Roccapiemonte. I volontari dell'associazione zoofila «Dalle Zampe al Cuore Onlus» hanno presentato formale denuncia contro ignoti e, chiedono il sostegno e la collaborazione di tutti per riuscire ad identificare i criminali che stanno seminando il terrore sul territorio rocchese. L'associazione, guidata da Maddalena Torino, è pronta a scendere in piazza, anche con la collaborazione delle istituzioni per sensibilizzare contro gli atti violenti che vedono vittime i poveri ed indifesi animali. L'obiettivo è quello di sensibilizzare la comunità ad avere un occhio vigile sul territorio ed a denunciare. Solo qualche giorno fa, infatti, il ritrovamento di tre cani in fin di vita, uno dei quali deceduto dopo poche ore.