Roccapiemonte, nuove giostrine più sicure per i bambini

Giostrine nuove e più sicure sono state installate stamane in alcune piazze di Roccapiemonte. Contestualmente è stato effettuato un intervento di manutenzione delle giostre già esistenti in piazza Don Pompeo La Barca e nelle piazzette della frazione Casali. Ad eseguire i lavori, alla presenza del sindaco Carmine Pagano, gli operai della ditta Savino Fortunato.

Soddisfazione è stata espressa da Pagano e dall’assessore Anna Bruno: «L'attenzione verso la generazione dei più piccoli è massima. Abbiamo pensato ad un restyling delle giostrine collocate in piazza Don Pompeo La Barca, vicino a piazza Zanardelli, all'insegna della inclusione. Previsto il montaggio di nuovi giochi (due molle, un girotondo e un nuovo scivolo) e la manutenzione delle strutture già presenti anche nelle aree gioco delle piazzette a Casali. Questo cambio di look anticipa i lavori per cui si sta ultimando la procedura di gara che cambieranno il volto delle scuole materne di Roccapiemonte nei prossimi mesi».