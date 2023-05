Salerno, camion finisce fuoristrada sull'A2 ma la cabina rimane incastrata nel guardrail: autista salvo per miracolo

Salvo per miracolo, come in una scena di un film, un camionista finito fuoristrada sull'A2 del Mediterraneo tra Salerno e Pontecagnano in direzione Sud.

Il mezzo pesante è rimasto incastrato nel guard rail, ma grazie a questo strumento che ha bloccato il camion in caduta il conducente si è salvato. Infatti, mentre il rimorchio è andato verso il basso, la cabina è rimasta bloccata con l'autista all'interno.

Sul posto per salvarlo gli agenti della polizia stradale e i vigili del fuoco di Salerno.