Salerno, un nuovo centro di eccellenza per la riabilitazione assistita dai robot

L'Irccs Fondazione don Gnocchi realizzerà nel Centro Santa Maria al Mare di Salerno una delle prime sedi storicamente attivate dal suo fondatore don Carlo Gnocchi, un nuovo Polo per l'innovazione della robotica riabilitativa, denominato centro di eccellenza per l'innovazione della medicina riabilitativa con la robotica e le tecnologie integrate (Medrehabrob). Il progetto sarà sostenuto dal governo, nella cornice del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Pnrr.

«Si tratta - spiega una nota - di un importante investimento che ha l'obiettivo di mettere a disposizione delle persone fragili, affette da malattie croniche, con disabilità, sia in età pediatrica che anziana, nuovi sistemi robotici di riabilitazione neuromotoria che ne migliorino la qualità di vita.

In questa direzione, il progetto prevede che il centro di Salerno, oltre a essere dotato di nuove tecnologie, sia oggetto di importanti interventi di adeguamento che interesseranno 690 metri quadri di superficie in un padiglione interamente dedicato. L'iniziativa, che avrà una seconda sede operativa a Bari gestita dagli Istituti clinici scientifici Maugeri, rientra nell'ambito del più ampio progetto «Fit for Medical Robotics» che coinvolge 25 partner, tra cui dieci università e centri di ricerca, 11 centri clinici e Irccs e tre imprese.