Salerno, il Parco del Mercatello riapre dopo il restyling. De Luca: «Voi fortunati, qui c'è Santo Vincenzo»

È stato riaperto stamattina il Parco del Mercatello a Salerno: i lavori di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione straordinaria sono stati finanziati per un importo complessivo di cinque milioni di euro dalla Regione Campania e realizzati dal Comune di Salerno.

«Aspettavamo questo giorno - ha detto il sindaco Vincenzo Napoli - Restituiamo alla città il parco del Mercatello che è un'opera splendida. Abbiamo avuto un finanziamento importante da parte della Regione Campania che ha stanziato oltre cinque milioni di euro per il ripristino e la riqualificazione della struttura. Tra poco riaprirà anche il Giardino della Minerva anch'esso riqualificato e ampliato. Consideriamo anche il ripascimento che si sta svolgendo a mare, per rendere la città sempre più vivibile e bella». Il "nuovo" Parco del Mercatello alterna prati a roseti, viali ma riserva spazio anche ad una ludoteca per bambini, ad un'area spettacolo ed eventi e ad una zona fitness.

«Dopo trent'anni era necessario un lavoro di manutenzione straordinaria. Qui si ha la fortuna di avere un presidente della Regione che è salernitano. C'è Santo Vincenzo. E quindi abbiamo destinato a questo intervento quattro milioni e mezzo di risorse»: così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca a margine dell'inaugurazione del Parco.