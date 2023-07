Salerno, mamma dopo 10 anni di attesa: a 42 anni partorisce naturalmente

Grande gioia per la famiglia di Silvana Apostolico di 42 anni e di Antonello Peduto di 45, da Salerno per la nascita della piccola Vittoria. Da oltre 10 anni la coppia era stata inutilmernte alla ricerca di una gravidanza e nonostante diverse terapie non era mai riuscita a coronare il sogno di maternità. Si è rivolta infine al dottor Raffaele Petta. Dopo ulteriori accertamenti piu’ approfonditi e terapie particolari arrivava la bella notizia di una gravidanza. Il percorso gravidico è stato abbastanza complesso perchè complicato da ipertensione, abnorme incremento ponderale, patologia vascolare agli arti inferiori. Trattandosi di una gravidanza particolarmente preziosa, la signora era candidata ad un taglio cesareo.

Tuttavia alla 36,6 settimana per la rottura intempestiva delle membrane si è ricoverata presso il Reparto di Ostetricia della Clinica Malzoni diretto dalla dottoressa Annamaria Malzoni. Il giorno 11 luglio è nata la piccola Vittoria con un parto rapidissimo, con un peso di 2,780 chili assistita proprio dalla dottoressa Annamaria Malzoni. ««Esprimiamo il nostro più sentito ringraziamento alla dottoressa Annamaria Malzoni,al do tore Raffaele Petta , a tutto il personale ostetrico ed infermieristico della Cinica Malzoni per la meravigliosa assistenza avuta durante il ricovero presso quella struttura», afferma Silvana con gioia incontenibile.