Nocera Superiore: Alberto Maria muore in un incidente prima della laurea in Medicina, l'Università consegna la pergamena ai genitori

Commossi, quasi in lacrime, hanno ricevuto quella pergamena per la quale il figlio Alberto Maria aveva dedicato parte della sua vita, interrotta tragicamente il 25 marzo scorso a causa di un incidente stradale. È stato il momento più toccante della consegna del diploma di laurea ad honorem in Medicina e Chirurgia a Rosario Dell’Aglio, il papà, e Pina Esposito, la mamma.

Ad Alberto, 28enne di Nocera Superiore, mancavano pochi esami per completare gli studi prima che allo svincolo di Castel San Giorgio dell’A 30 il destino non avesse scritto un’altra storia facendo impattare la sua vettura con un’ambulanza che arrivava in senso contrario.

L’Università degli Studi di Salerno ha voluto proclamare dottore alla memoria Alberto Maria.

La consegna è avvenuta questo pomeriggio nel campus medico di Baronissi. In aula, insieme ai familiari, erano presenti i docenti, tanti compagni di studio e gli amici di sempre che indossavano una maglietta con sopra ritratto il volto di Alberto Maria. C’era anche il sindaco di Nocera Superiore, Giovanni Maria Cuofano.