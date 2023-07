Salerno prima città del centro sud per numero di single

Salerno è la prima città del centro sud per numerno di single, a seguire Roma e Napoli. È quanto emerge da una indagine svolta da uno dei maggiori siti di incontri per single www.cercosingle.com e pubblicata da Adnkronos. In Italia il 51% della popolazione è single, attestandosi come il Paese europeo con il più alto tasso di singoli. Circa il 4% di questa ampia fetta della popolazione non è attualmente interessato a costruirsi una nuova vita sentimentale, ma non esclude lo possa essere in futuro.

Il restante ha sì interesse per una nuova relazione, ma a seconda dei casi c'è chi preferisce aspettare che crescano ancora un pò i figli (23%), ma nell'attesa non disdegna qualche rendez vous con un single interessante.