Salerno, polizia al Rione Petrosino: al setaccio le zone degli ultimi agguati

Pomeriggio di controlli straordinari, martedì, in via Capone e tutto il rione Petrosino a Salerno. Una trentina di agenti, in divisa e in borghese (tra Squadra Mobile e Volanti) ed unità cinofile, hanno effettuato capillari controlli sia su strada ma anche in abitazioni e depositi della zona. Complessivamente sono state controllate più di cento persone, di cui il 30% pregiudicati, una cinquantina di veicoli elevando una serie di sanzioni del Codice stradale ed effettuate numerose perquisizioni con la segnalazione di un soggetto – alla locale prefettura – per possesso di hashish per uso personale. I controlli della polizia, coordinati dal dirigente della Mobile, il vicequestore Gianni Di Palma, hanno riguardato anche i pregiudicati residenti nella zona e sottoposti agli arresti domiciliari per verificare il rispetto delle prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria.

Un’attività straordinaria a largo raggio ma al tempo stesso particolareggiata in quanto focalizzata in zone ben precise (teatro ultimamente di agguati), che segue altre dello stesso tipo fatte nelle settimane scorse e volute fortemente dal Questore Giancarlo Conticchio, per avere un capillare controllo del rione e mettere sotto pressione chi vorrebbe avere mano libera nella gestione degli affari illeciti in quella particolare zona per poi estenderli anche in altri rioni della città. E continuando a tenere alta la guardia, nella giornata di ieri, una pattuglia delle Volanti ha intercettato due soggetti (provenienti dal napoletano) in procinto di mettere a segno un furto in abitazione.