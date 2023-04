Cortile diviso a metà tra due scuole. Ma la barriera in legno alta quasi tre metri cade a causa delle folate del vento. Accade nella corte interna condivisa tra due scuole di Salerno, il liceo Regina Margherita e la scuola media Pirro. Le folate di vento degli ultimi giorni hanno causato il cedimento del muro ligneo divisorio tra le due scuole. «È stata una tragedia sfiorata, chiederò l’intervento degli enti Comuni e Provincia», denuncia Angela Nappi, preside del liceo Regina Margherita, che oggi presiederà un consiglio d’Istituto ad hoc per confrontarsi con le componenti genitoriali, di studenti e docenti a fronte della presenza di una barriera divisoria che, a detta della dirigente del liceo, desta preoccupazione e allarme sicurezza. Dal canto suo la preside della scuola media Pirro, Sabrina Rega, responsabile della realizzazione della barriera divisoria, precisa che i lavori sono stati realizzati nella norma e nel rispetto delle parti in base ad un protocollo d’intesa. Sul cedimento della barriera lignea, la preside Rega precisa che «non avrebbe potuto causare nessun danno perché il nostro cortile non è ancora utilizzato per le attività didattiche né lo stesso è utilizzato dal liceo Regina Margherita, come comunicato formalmente dallo stesso responsabile del Servizio di prevenzione e protezione del liceo in una mail pervenuta alla mia attenzione e indirizzata anche al Comune e alla Provincia».

La direzione del liceo spinge per la sostituzione della barriera alta quasi tre metri con semplici vasi e fioriere. La scuola media Pirro, che ricade nel comprensivo Vicinanza, è su un’altra posizione. «I lavori hanno previsto il posizionamento di fioriere rimovibili nello spazio assegnato al plesso Pirro, ben all’interno della linea di demarcazione stabilita - precisa la dirigente Rega - Purtroppo il forte vento ha impedito di completare il riempimento delle fioriere con il terreno e alcune di esse sono cadute senza causare danno a cose o a persone. I lavori sono ripresi per il completamento del progetto in totale sicurezza». Il cedimento della barriera in legno ha però fatto divampare le polemiche.

E, sullo sfondo, ci sono i due enti che gestiscono le due scuole. Il crollo della barriera a causa delle folate del vento ha allertato la Provincia che ieri ha spinto il dirigente capo dell’edilizia scolastica, Angelo Michele Lizio, a recarsi sul posto. «Non siamo responsabili noi, come Provincia, dell’innalzamento di questa barriera - dichiara Lizio - Lungo la linea di confine tra il liceo, gestito dalla Provincia, e la scuola Pirro, è stata installata una barriera che è venuta giù a causa del vento». Il Comune, appena appreso della notizia del cedimento, ha inviato i suoi tecnici. «Sono barriere che ha messo la scuola Pirro - dichiara l’assessore comunale all’istruzione, Gaetana Falcone - e non erano state ancora zavorrate, perchè montate venerdì. La caduta si è registrata durante la notte. Noi, come amministrazione comunale, stiamo ancorando tutti i cancelli delle scuole con doppi rinforzi per evitare che il vento possa causare incidenti». Insomma, una vera e propria bagarre. Oggi pomeriggio il liceo Regina Margherita aprirà una seduta straordinaria del consiglio di istituto come richiesto dai genitori. «Le famiglie del nostro liceo proporranno sicuramente di non buttare i materiali per evitare spreco di pubblico danaro, ma chiederanno attraverso la Provincia di evitare i “muri di Berlino” e rispettare la regola della condivisione dei beni comuni», dichiara la preside del Regina Margherita, Nappi. Dal canto suo la media Pirro sottolinea la validità del progetto di riqualificazione del cortile nell’ambito del piano Pon “Edugreen” per l’allestimento di giardini e orti didattici. «Il progetto - rimarca la preside della Pirro, Rega - è partito come da protocollo d’intesa tra il Comune di Salerno e la Provincia stipulato nel luglio 2021. Tengo a rimarcare la validità del progetto Edugreen, che rende finalmente fruibile il cortile interno della nostra scuola. Con la primavera tale linea di demarcazione, finalmente fiorita, garantirà bellezza e sicurezza agli alunni di diverso grado scolastico e di diversa età, soprattutto durante le attività didattiche esterne, la qual cosa è positiva per entrambi gli istituti che insistono sul cortile».