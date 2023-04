Salerno, mancano agenti in carcere: Fazio (Uilpa), «molti sono negli uffici amministrativi»

«A fronte di una previsione organica per 575 unità, sono ben 724 le unità di Polizia penitenziaria assegnate, in violazione del decreto ministeriale del 2 ottobre 2017, negli uffici degli undici provveditorati regionali dell’amministrazione penitenziaria di Palermo, Catanzaro, Napoli, Cagliari, Milano, Firenze, Bari, Roma, Bologna, Torino e Padova (con 5 distaccamenti nei capoluoghi di Ancona, Pescara, Genova, Potenza e Perugia). Un ingiustificato e illegittimo esubero di ben 149 unità a fronte di istituti penitenziari con pesantissimi vuoti organici nei quali non si può garantire il corretto adempimento al mandato istituzionale e in cui vengono compressi e talvolta negati persino i diritti costituzionali, oltre che quelli contrattuali». È quanto denuncia Gennarino De Fazio, Segretario Generale della UILPA Polizia Penitenziaria. «Il dato, nudo e crudo, emerge da una comunicazione sollecitata al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e pervenuta, dopo non poca insistenza, nel pomeriggio di oggi. Peraltro, non è indicato, come pure avevamo chiesto, il numero degli operatori impiegati nelle sedi ministeriali e in altri uffici extrapenitenziari e che pensiamo potrebbe rivelare altrettanto grosse sorprese», spiega il Segretario della Uilpa Polizia Penitenziaria. Sottoorganico anche gli agenti penitenziari di Salerno dove mancano ben 70 unità rispetto a quelle previste sulla carta.