Nuovo Consiglio provinciale di Salerno, il Pd fa il pieno con 8 consiglieri

Provinciali, vola il Pd. Chiuse le operazioni di spoglio nella nottata di ieri arrivano i numeri ufficiali per la composizione del nuovo consiglio provinciale di Salerno. Con il Pd che elegge ben otto consiglieri sottraendo seggi agli alleati. Ne perde uno il Psi che riesce ad eleggere solo l’uscente, come anche Uniti per la Provincia. Riconferma i due uscenti Campania Libera.

Per il centrodestra, invece, Fratelli d’Italia conferma la sua presenza con due seggi, Forza Italia uno, come anche la Lega confermando il precedente schema.

Gli eletti nella lista Pd sono: Giovanni Guzzo, Antonio Fiore, Luca Cerretani, Annarita Ferrara e i sindaci Francesco Morra (Pellezzano), Martino d’Onofrio (Montecorvino Rovella), Vincenzo Speranza (Laurito), Giovanni De Simone (Vietri sul mare). Per il Psi viene risulta l’uscente eletto Pasquale Sorrentino, mentre per Uniti per la Provincia l’uscente Gerardo Palladino.

In Campania Libera arriva la riconferma per Rosario Danisi e Filomena Rosamilia. Per il centrodestra sono stati eletti, invece, il sindaco di Scafati, Pasquale Aliberti (Forza Italia), Giuseppe Del Sorbo (Lega), Carmine Amato e Aniello Gioiella (Fdi).