Elezioni provinciali, ecco l'ordine delle liste

L’ufficio elettorale per il rinnovo del consiglio provinciale del prossimo 21 dicembre ha effettuato questa mattina il sorteggio per stabilire l’ordine di apparizione sul manifesto elettorale e sulle schede delle liste ammesse (tutte le 5 presentate). Questo l’ordine in cui compariranno i simboli: lista n. 1: “Noi Campani", lista n. 2: “Centro Destra Unito", lista n. 3: “Essere Democratici”, lista n. 4 “Noi di Centro”, lista n. 5: “Alternativa per il Sannio”.

Sono 50 i candidati in corsa per i 10 scranni della Rocca dei Rettori.

Per le elezioni sono attesi al PalaTedeschi di via Rivellini 909 elettori (sindaci e amministratori) in rappresentanza di 251.980 abitanti con l’esclusione dei comuni di San Giorgio del Sannio e Torrecuso che sono commissariati.

A seconda della fascia demografica il voto avrà un peso differente. Il solo Comune di Benevento è in fascia E, colore verde, con 33 elettori per 56.916 abitanti, indice provvisorio 684; ci sono poi 2 Comuni in fascia D, coloro rosso, con 34 elettori per 23.389 abitanti, indice provvisorio 273; 3 Comuni in fascia C, colore grigio, con 39 elettori per 21.128 abitanti, indice provvisorio 214; 16 Comuni in fascia B, colore arancione, con 205 elettori per 60.708 abitanti, indice provvisorio 117; 54 Comuni in fascia A, colore azzurro, con 598 elettori per 89.839 abitanti, indice provvisorio 59.