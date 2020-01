Una frazione a rischio isolamento. A Galdo degli Alburni una voragine sulla strada che collega l'abitato continua ad allargarsi mettendo a rischio concreto gli abitanti. Accade a Sicignano degli Alburni, dove da tempo sulla Provinciale c'è un pericolo segnalato e per ora non rimosso. Qui passano le auto ma anche bus, inclusi gli scuolabus, ogni giorno. Qui passano le persone. Non ci sono altre vie alternative, se non una stradina poco più che pedonale. La Provincia ha effettuato un sopralluogo, verificato il pericolo e quanto accaduto e si è in attesa di un intervento che ritarda ad arrivare. Le istanze, le sollecitazioni dei cittadini per ora non sembrano avere ascolto. Ma qui, qualche giorno di pioggia intensa come quella vista in questo periodo, farà crollare tutto, isolando definitivamente i cittadini di Galdo indignati oltre che preoccupati. © RIPRODUZIONE RISERVATA