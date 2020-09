Tragico incidente nella notte in via Provinciale Amendola a Sarno. Un'auto, dalle prime ricostruzioni ma ancora da accertare ulteriormente, si sarebbe schiantata contro un muro nella zona di confine tra Sarno e San Valentino Torio. In auto due giovani, uno dei quali, Mario Frecentese, di Sarno, che ha perso la vita.

Una dinamica che per ora è ricostruita solo in parte, probabilmente saranno acquisite le immagini del sistema di videosorveglianza per capire cosa sia accaduto in quei secondi terribili e se vi sia coinvolgimento di qualche altro veicolo. L'incidente è avvenuto dopo la mezzanotte, sul posto gli uomini del locale commissariato di Polizia di Stato, un'ambulanza del 118. Il giovane, arrivato in ospedale già in gravissime condizioni, non ce l'ha fatta a causa delle terribili ferite riportate.

