Scontro tra auto e scooter a Mercato San Severino, giovane in ospedale in codice rosso

Centauro ferito a seguito di un incidente stradale. Il sinistro si è verificato ieri, tra un'automobile ed una moto a Sant'Eustachio di Mercato San Severino. L' incidente è stato segnalato intorno alle ore 14.30 circa, in via Tosta variante. A scontrarsi un'auto ed una moto. Ad avere la peggio è stato il motociclista, finito rovinosamente al suolo a seguito dell'impatto. Sul posto è giunta un'ambulanza del 118 che ha soccorso il giovane, trasferendolo in codice rosso all'ospedale Curteri di Mercato San Severino e poi al Ruggi di Salerno. Le sue condizioni sono gravi. Sull'episodio indagano i carabinieri della compagnia di Mercato San Severino, impegnati ora a ricostruire la dinamica di quanto accaduto, dopo aver effettuato i rilievi del caso e steso una prima relazione sull'incidente.