Martedì 11 Settembre 2018, 17:32

Abbattere le barriere architettoniche, cancellare i disagi e le difficoltà, rendere la scuola davvero accessibile a tutti. Così a San Valentino Torio, in provincia di Salerno, arrivano delle sedie speciali per aiutare i piccoli alunni con difficoltà della mobilità, deficit di coordinazione e delle abilità non verbali. Si tratta di sedute ergonomiche ed ausili scolastici importanti per bisogni educativi speciali.Questa mattina, infatti, l' Amministrazione Comunale rappresentata dall' assessore all'Istruzione, Pasqualina Garofalo, ha consegnato ad alcuni bambini delle scuole di Casatori, le sedie speciali acquistate per consentire loro gli studi agevoli e senza alcuna preclusione, ed una migliore mobilità.