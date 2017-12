Semaforo provinciale, ma nessuno lo aggiusta: spunta la soluzione fai-da-te

Venerdì 29 Dicembre 2017, 12:16 - Ultimo aggiornamento: 29-12-2017 12:16

Il semaforo è della Provincia, ma nessuno lo ripara. Spunta così il cartello per “tamponare” gli incidenti, ormai all’ordine del giorno. Quasi ogni giorno, infatti, si stanno verificando dei sinistri all’incrocio fra la SP 135 e la SP 8, a Battipaglia. Così si è dovuto ricorrere con le maniere forti.La situazione, infatti, era diventata insostenibile. Sebbene finora si siano segnalati solo danni alle automobili, l’attenzione resta massima. Al punto che la vicenda è sbarcata anche nel Consiglio comunale di Battipaglia. Diversi consiglieri, fra cui il consigliere provinciale Angelo Cappelli e il consigliere comunale Renato Vicinanza, hanno proposto al consesso comunale l’acquisizione dell’impianto semaforico. La strada su cui è apposto il semaforo, come lascia intuire la denominazione delle due strade, è di proprietà provinciale. Una proprietà che, tuttavia, non riesce a porre argine alla situazione. Soltanto pochi mesi fa, infatti, era stato lo stesso Cappelli ad annunciare vittorioso il ripristino del semaforo. Poche settimane e la situazione è tornata all’origine. Al punto che nei giorni passati si sono segnalati numerosi sinistri. Da qui la richiesta affinché il Comune possa acquisire l’impianto e provvedere autonomamente alla manutenzione.Nel frattempo, però, è spuntata una soluzione alternativa. Nonostante sia logico, in caso di semaforo spento, seguire le regole di precedenze negli incroci, è stato necessario dare un’ulteriore indicazione agli automobilisti. Un cartello di Stop appeso al semaforo stesso, per adesso, mira a prevenire nuovi incidenti. Del resto, non è la prima volta che si utilizzano soluzioni fantasiose a Battipaglia. Qualche tempo fa, infatti, spuntò un cartello dal significato misterioso. Due segnali di precedenza, capovolti e sovrapposti, andavano curiosamente a formare una stella, di cui non sembra esservi traccia nel Codice della Strada.