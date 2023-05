Salerno, la ex non gli apre la porta e lui sfascia l'androne del palazzo

Quando gli agenti della polizia lo hanno fermato, ha raccontato loro di essere andato su tutte le furie perchè era andato dalla ex a prender ei suoi documenti e lei non gli ha aperto la porta perchè non aveva intenzione di restituirglieli. Ci sarebne una lite tra ex dietro la violenza di stanotte a Pastena quando un 31enne malesiano si è introdotto all'interno di un palazzo in via Posidonia ed è andato in escandescenza distruggendo gli infissi delle vetrate delle scale e altri oggetti. Nell'impeto di rabbia l'uomo di è anche lievemente ferito ai polsi. Dopo le cure del caso, condotto in caserma, è stato denunciato. Non sarebbe la prima volta che la coppia si rende protagonista di liti violente.